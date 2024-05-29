В Твери водитель «Лады» сбил велосипедиста

Сегодня, 29 мая, в Твери на Волоколамском проспекте произошла авария с участием велосипедиста. Известно, что водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивал направо и не заметил 55-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии