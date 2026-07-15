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ИА Регнум

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Афанасьев: ВСУ использовали морские пути для поставок оружия и техники

Вооруженные силы Украины использовали морские пути для поставок оружия, техники и их комплектующих. Об этом 15 июля сообщил сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

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