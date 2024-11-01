Аграрный прорыв в Крыму: ученые разработали технологию ускоренного выращивания растений Ольга ВайленкоКрымские ученые совершили значительный научный прорыв, разработав технологию ускоренного выращивания растений, которая обещает изменить аграрный сектор России и поддержать продовольственную независимость страны.
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