Экипажи ТОС "Солнцепек" сожгли опорники боевиков на южно-донецком направлении

РИА Новости/Александр Мельников Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" 26-го полка РХБЗ 36-й армии группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты боевиков ВСУ на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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