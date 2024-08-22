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Благодаря проекту "Мастерская энергии Севера" во дворе жилых домов по адресу Комсомольская, 7 и 7а в Норильске открылась мастерская-площадка

Благодаря проекту "Мастерская энергии Севера" во дворе жилых домов по адресу Комсомольская, 7 и 7а в Норильске открылась мастерская-площадка

Новая мастерская зона появилась во дворе домов по улице Комсомольская, 7 и 7а, благодаря проекту "Мастерская энергии Севера", который победил в конкурсе социальных проектов программы "Мир новых возможностей" ГМК "Норильский никель".

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