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Анатомия бизнеса

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Во сколько обойдется запуск бизнеса в 2024 году?

Во сколько обойдется запуск бизнеса в 2024 году?

Запустить успешный бизнес без опыта и больших денег возможно, утверждает Давид Тащян, создатель инвестиционной компании Invellect, в портфель которой входят такие бренды, как сети кофеен самообслуживания Lifehacker coffee и Hohoro, магазин особенного кофе «Лаборатория кофе», самокаты Urent, инвестиционный девелопер Wish Home, химчистки Bianca.

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