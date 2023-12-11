Во сколько обойдется запуск бизнеса в 2024 году?

Запустить успешный бизнес без опыта и больших денег возможно, утверждает Давид Тащян, создатель инвестиционной компании Invellect, в портфель которой входят такие бренды, как сети кофеен самообслуживания Lifehacker coffee и Hohoro, магазин особенного кофе «Лаборатория кофе», самокаты Urent, инвестиционный девелопер Wish Home, химчистки Bianca.