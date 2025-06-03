В украинской прокуратуре Харьковской области заявили, что ВС РФ начали использовать бомбы с УМПК увеличенной дальности

Российские военные начали использовать модернизированные авиабомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), способные поражать цели на расстоянии до 95 километров, что позволяет атаковать объекты не только в Харькове, но и в населенных пунктах южнее города.
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