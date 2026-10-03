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Курские новости

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Курянин погасил 66 тысяч рублей долгов, чтобы не лишиться машины

Курянин погасил 66 тысяч рублей долгов, чтобы не лишиться машины

53-летний курянин годами игнорировал штрафы ГАИ, но всё изменилось после ареста его автомобиля. Всего накопилось 55 исполнительных производств на 66 тысяч рублей.

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