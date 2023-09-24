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Лишь «Ман Сити» и «Интер» выиграли все матчи в лигах из топ-5. У «Реала» первое поражение

Лишь «Ман Сити» и «Интер» выиграли все матчи в лигах из топ-5. У «Реала» первое поражение

Команда Карло Анчелотти в 6-м туре Ла Лиги впервые не смогла победить – ее обыграл «Атлетико» (1:3). После этих выходных стопроцентный результат в своих чемпионатах есть только у «Манчестер Сити» (18 очков за 6 игр в АПЛ) и «Интера» (15 очков за 5 игр в Серии А).

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