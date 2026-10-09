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Когда-то они казались недосягаемой мечтой: 7 автомобилей, которые к 2026 году растеряли былой статус

Когда-то они казались недосягаемой мечтой: 7 автомобилей, которые к 2026 году растеряли былой статус

Автомобильный мир примерно раз в 10–20 лет рождает кумиров, которых впоследствии низвергают и заменяют новой элитой.

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