Как ВВП Швейцарии: гигантский завод Terafab будет выпускать продукции на $1 трлн за год

Совместный проект Tesla и SpaceX должен ежегодно обеспечивать более 1 ТВт мощностей Илон Маск опубликовал объявление о наборе специалистов для Terafab — масштабного проекта по производству полупроводников в округе Граймс, штат Техас.
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