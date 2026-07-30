Российские и индонезийские моряки отработали поиск террористов и отражение атак

Совместное маневрирование, стрельба по надводным и воздушным целям, досмотр судов и задержание террористов - в акватории Японского моря работают российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «ГУсти Нгу-рах-рай».
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