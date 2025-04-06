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Царьград

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Тим Цзю возвращается: победа над Спенсером и 25-й триумф в карьере

Тим Цзю возвращается: победа над Спенсером и 25-й триумф в карьере

Тим Цзю, сын Константина Цзю, одержал 25-ю победу в карьере, победив Джозефа Спенсера техническим нокаутом в четвёртом раунде на турнире в Австралии.

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