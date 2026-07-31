И практика, и комфорт: обзор фургона и минивэна SKM M7

SKM M7Полная масса: 2180 кгНачало продаж: 2026 г.Цена: от 2 758 000 р. Новинка представлена в двух комплектациях: цельнометаллический фургон SKM M7 с маркетинговым именем «Практик» и минивэн под названием «Комфорт» — он способен перевозить до семи ….
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