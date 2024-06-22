Патрушев: случаи вандализма в отношении советских памятников на Западе учащаются

Случаи вандализма и надругательств над советскими памятниками и захоронениями воинов становятся чаще в западных странах, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".
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