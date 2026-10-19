Федерация рафтинга Москвы открывает в школе №956 на Заповедной центр школьного рафтинга. Новый спортивный центр для детей от 12 лет начнёт работу в столице: здесь школьники смогут не просто освоить рафтинг, но и пройти путь до юношеской сборной Москвы.