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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирлинд Даку: «Перед первым матчем со «Спартаком» Рахимов сказал легионерам: «Только теперь вы увидите, как в России любят футбол». Когда они были в гостях, «Рубин» словно играл в Москве»

Мирлинд Даку рассказал, что остался под впечатлением от того, как болельщики «Спартака» поддерживают свою команду.

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