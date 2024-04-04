Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники и призывают выбрать парк для благоустройства по федеральной программе

Активисты Волонтерского центра депутата городской думы Алексея Вихарева уже почти год работают на благо Свердловской области: организуют уборку снега, проводят мастер-классы для школьников и пенсионеров, помогают медикам, спасают животных и многое другое.
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