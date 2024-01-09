МИД КНР обвинил США в распространении лжи о китайских шпионах

Соединенные Штаты не скрывают своих намерений организовать разведывательную сеть на территории Китая, в то же время Вашингтон распространяет недостоверную информацию о неких китайских шпионах, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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