МИД КНР обвинил США в распространении лжи о китайских шпионах

Соединенные Штаты не скрывают своих намерений организовать разведывательную сеть на территории Китая, в то же время Вашингтон распространяет недостоверную информацию о неких китайских шпионах, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.