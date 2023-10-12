Уролог Дмитриев: агрессивная мастурбация может привести к тромбозу вен члена

Причиной тромбоза вен полового члена может быть травма, например во время интенсивного полового акта или агрессивной мастурбации, склонность к заболеваниям вен, нарушения кровообращения, паховые грыжи или домашние "методы" увеличения полового члена, об этом "Газете.