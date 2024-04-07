Автор видео Елена Воробьёва (Кошман). Фотографии взяты из интернета. Песню "Будь со мною" исполняет иеромонах Фотий (Виталий Мочалов).
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Автор видео Елена Воробьёва (Кошман). Фотографии взяты из интернета. Песню "Будь со мною" исполняет иеромонах Фотий (Виталий Мочалов).
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