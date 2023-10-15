Агент хоккеиста Хохлачева не стал комментировать прыжок спортсмена на автомобиле

Хоккейный агент Юрий Николаев в беседе с "Газетой.Ru" отказался прокомментировать видеоролик, на котором нападающий хоккейного клуба "Амур" Александр Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль после матча с "Ак-Барсом".