Агент хоккеиста Хохлачева не стал комментировать прыжок спортсмена на автомобиле

Хоккейный агент Юрий Николаев в беседе с "Газетой.Ru" отказался прокомментировать видеоролик, на котором нападающий хоккейного клуба "Амур" Александр Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль после матча с "Ак-Барсом".
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