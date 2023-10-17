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Почетный президент РФС Колосков: игра России и Кении вызвала грусть

Почетный президент РФС Колосков: игра России и Кении вызвала грусть

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о ничейном результате товарищеского матча между сборными России и Кенией, заявив, что игра вызвала у него грусть, передает "РБ Спорт".

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