Почетный президент РФС Колосков: игра России и Кении вызвала грусть

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о ничейном результате товарищеского матча между сборными России и Кенией, заявив, что игра вызвала у него грусть, передает "РБ Спорт".
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