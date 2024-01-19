Веселые выходные с ребенком.

С целью укрепления внутрисемейных связей, формирования добрых семейных традиций родителям воспитанников старшей группы №2 было предложено провести активно выходные с детьми и разместить фото в родительской группе мессенджера viber.
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