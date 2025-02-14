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США увеличат поставки вооружений, нефти и газа в Индию

США увеличат поставки вооружений, нефти и газа в Индию

США договорились с Индией о значительном повышении поставок в эту страну вооружений, нефти и газа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конфернции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди после завершения переговоров в Вашингтоне, сообщает .

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