США увеличат поставки вооружений, нефти и газа в Индию

США договорились с Индией о значительном повышении поставок в эту страну вооружений, нефти и газа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конфернции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди после завершения переговоров в Вашингтоне, сообщает .