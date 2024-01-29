«Дико комплексую, Винер называла меня сковородкой», — Утяшева раскрыла, как ее обидела тренер

Тема лишнего веса для профессиональных спортсменов бывает очень остра. На них оказывается большое давление из-за того, что звезды спорта должны соответствовать четким параметрам тела, необходимым для максимальной мобильности, подвижности и быстроты действий.
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