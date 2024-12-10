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Китай

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Китай продолжит продвигать всестороннее углубление реформ и расширять открытость внешнему миру -- премьер Госсовета КНР

Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- Китай будет активнее расширять внутренний спрос и потребление, продвигать дальнейшее всестороннее углубление реформ, неуклонно расширять открытость внешнему миру и способствовать устойчивому росту китайской экономики.

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