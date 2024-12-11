Маккиннон и Рантанен набрали по 5 очков в матче с «Питтсбургом» – 1+4 и 3+2. Нэтан возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 46 баллами в 30 играх, Микко с 42 вошел в топ-4

«Колорадо» обыграл «Пингвинс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Эвеланш» Микко Рантанен стал первой звездой встречи с 5 (3+2) очками, его партнер Нэтан Маккиннон – второй звездой с 5 (1+4) баллами.
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