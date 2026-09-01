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Татар-информ

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Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на $19,8 млрд

Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на $19,8 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на 19,771 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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