Меры поддержки субъектов МСП обсудили депутаты на заседании комиссии Думы по экономике

На заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 19 сентября 2022 года депутаты обсудили действующие в городе меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
На заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 19 сентября 2022 года депутаты обсудили действующие в городе меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
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