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Меры поддержки субъектов МСП обсудили депутаты на заседании комиссии Думы по экономике

Меры поддержки субъектов МСП обсудили депутаты на заседании комиссии Думы по экономике

На заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 19 сентября 2022 года депутаты обсудили действующие в городе меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

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