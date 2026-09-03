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Volkswagen Teramont Pro из Китая: стоит ли переплачивать за «немца» без гарантии и русификации

Volkswagen Teramont Pro из Китая: стоит ли переплачивать за «немца» без гарантии и русификации

Рынок новых автомобилей в России продолжает жить по своим, довольно специфическим правилам. Официальные поставки европейских, японских и корейских брендов прекратились, а их место стремительно заняли китайские производители.

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