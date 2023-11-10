Равнодушно: сын Ефремова отказался от личной встречи с отцом

Жена Николая объяснила позицию мужа. Михаил Ефремов был в 2020 году признан виновным в ДТП со смертельным исходом Photoagency Interpress/Global Look PressМихаил Ефремов ещё несколько лет назад и предположить не мог, что своё 60-летие он встретит в исправительной колонии.
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