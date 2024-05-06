Когда метеочувствительным готовиться к магнитным бурям: график с 6 по 12 мая Алёна ЮрьеваСледующая неделя, с 6 по 12 мая, обещает быть интересной для тех, кто интересуется астрофизикой и заботится о своем здоровье.
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