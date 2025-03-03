Биологический возраст органов предсказывает риск заболевания на годы вперед

Наши органы стареют с разной скоростью, и анализ крови, определяющий, насколько они постарели, может предсказать риск таких заболеваний, как рак легких и болезни сердца, спустя десятилетия, показало новое исследование, проведенное учеными из Лондонского университета в Лондоне.
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