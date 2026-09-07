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Liquid Network остановила работу после вывода Bitcoin на $320 млн

Liquid Network остановила работу после вывода Bitcoin на $320 млн

Сеть Liquid Network временно приостановила работу после необычного инцидента, в результате которого из ее федеративного кошелька было выведено около 4 000 BTC стоимостью примерно $320 млн.

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