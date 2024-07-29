СМИ сообщили об обстреле артиллерией ЦАХАЛ 15 населенных пунктов в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла тяжелой артиллерией удары по 15 населенным пунктам на юге и востоке Ливана после того, как еврейское государство обвинило ливанское движение «Хезболла» в обстреле Голанских высот.
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