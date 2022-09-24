В Барнауле больше половины многоквартирных домов уже получили отопление

В Барнауле подключили к теплу уже как минимум 1690 многоквартирных домов, сообщили в мэрии.«По состоянию на 17:00 24 сентября, теплоноситель подан в 1690 многоквартирных домах из 2975, это 56,8% от общего количества», — говорится в сообщении.