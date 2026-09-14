В Муравленко открылся клуб поддержки женщин «Верность своим»

В Муравленко на базе Центра интеллектуального развития начал работу женский клуб «Верность своим». Об этом сообщила глава города Елена Молдован в мессенджере МАКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым