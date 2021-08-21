Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Маркин
    я вот как раз на этом пляже сижу, так же подходят танкеры и заливаются: три плавучих оранжевых заливных буя в море на...Росприроднадзор п...
  • Александр Самбур
    тупые трейдеры просто в доле с барыгами вот и орут хуйню всякуюМинэнерго РФ пред...
  • галина
    Все на продажу! Может нам Чубайса продать?Чубайс оценил пот...

Железнодорожные перевозки на рельсах за рекордный год

Лучшие новости – Торговля между Китаем и Европой сильна перед лицом кризиса океанских перевозок С океанскими перевозками, нарушенными глобальным дефицитом контейнеров, более высокими тарифами фрахта и слишком дорогими воздушными перевозками, трансграничное грузовое железнодорожное сообщение удержало «полнеба», благодаря своей стабильной скорости и срокам доставки, став спасательным кругом для перевозки столь необходимых товаров (от средств индивидуальной защиты […] Сообщение Железнодорожные перевозки на рельсах за рекордный год появились сначала на Novosti.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх