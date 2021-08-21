Лучшие новости – Торговля между Китаем и Европой сильна перед лицом кризиса океанских перевозок С океанскими перевозками, нарушенными глобальным дефицитом контейнеров, более высокими тарифами фрахта и слишком дорогими воздушными перевозками, трансграничное грузовое железнодорожное сообщение удержало «полнеба», благодаря своей стабильной скорости и срокам доставки, став спасательным кругом для перевозки столь необходимых товаров (от средств индивидуальной защиты […] Сообщение Железнодорожные перевозки на рельсах за рекордный год появились сначала на Novosti.