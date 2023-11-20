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Культуромания

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Эксперт спрогнозировал рост российского антикварного рынка

Эксперт спрогнозировал рост российского антикварного рынка

Создатель и административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова Александр Попов считает, что сегодня российский антикварный рынок впервые за последние 30-40 лет может стать самостоятельным и увеличить оборот.

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