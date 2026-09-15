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Спорт Уик-Энд

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В свете последних сомнительных судейских решений на поле становится небезразлично, кто будет судить очередной матч «Зенита» и другие назначения

В свете последних сомнительных судейских решений на поле становится небезразлично, кто будет судить очередной матч «Зенита» и другие назначения

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Альфа-Банк Чемпионата России. 16 сентября «Балтика» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

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