В свете последних сомнительных судейских решений на поле становится небезразлично, кто будет судить очередной матч «Зенита» и другие назначения

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Альфа-Банк Чемпионата России. 16 сентября «Балтика» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.
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