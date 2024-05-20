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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае госавтоинспекторы, общественники и слушатели полицейского класса высадили аллею безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции, члены общественного совета при ОВД и слушатели полицейского класса в рамках «Декады дорожной безопасности детей» высадили аллею безопасности.

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