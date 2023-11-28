Самый мощный в мире: «Тюльпан» уничтожил опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач по уничтожению укрепленных позиций вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.
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