Тренер Николич прокомментировал минимальную победу ЦСКА в матче с "Ахматом"

Главный тренер московского ЦСКА после победы над грозненским "Ахматом" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России признался, что ему не очень понравилась игра, которую продемонстрировали армейские футболисты.
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