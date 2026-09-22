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Царьград

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Гусев сообщил об уничтожении 28 дронов ПВО над Воронежем

Гусев сообщил об уничтожении 28 дронов ПВО над Воронежем

Ночью ПВО сбили 28 украинских дронов над Воронежской областью. В результате падения обломков в Воронеже поврежден дачный дом, но пострадавших нет.

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