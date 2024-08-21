Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп с большим отрывом победил Харрис на «президентских выборах» в X

Трамп с большим отрывом победил Харрис на «президентских выборах» в X

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил свою соперницу от демократов вице-президента Камалу Харрис на «президентских выборах», устроенных предпринимателем Илоном Маском в социальной сети X.

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