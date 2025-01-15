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Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым «Арсенал» может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»

«Арсенал» обыграл «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.  «Сегодня мы показали выдающуюся игру. С первой минуты мы играли очень интенсивно, мы играли с целью огорчить соперника.

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