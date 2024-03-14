Почему Си Цзиньпин считается еще одним выдающимся реформатором в Китае после Дэн Сяопина?

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- На ежегодных сессиях Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ лидер КНР Си Цзиньпин вновь призвал к реформам.
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