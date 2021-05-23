БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Какие сюрпризы преподнесёт НАТО новый этап модернизации 300-мм реактивных снарядов 9М544 системы «Торнадо-С»

Какие сюрпризы преподнесёт НАТО новый этап модернизации 300-мм реактивных снарядов 9М544 системы «Торнадо-С»

Фото: facebook.com/GeneralStaff.u В нескольких наших предыдущих военно-аналитических обзорах мы неоднократно возвращались к детальному анализу целого ряда оперативно-тактических достоинств, которые стали доступны реактивным артиллерийским дивизионам (РеАДн) Ракетных войск и артиллерии России, благодаря обретению оперативной боевой готовности перспективными дальнобойными 300-мм управляемыми реактивными снарядами линейки 9М544 и 9М549 с их итоговой интеграцией в боекомплекты новейших высокоточных РСЗО «Торнадо-С».

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Михаил Васильев
Когда много болтают о возможностях, то противнику легче подготовить противодействие новым возможностям.
Александр Калина
пусть знают и боятся!!!
Александр Залетов
Пусть нервничают, для противника это полезно. :)

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