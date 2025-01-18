Беги, пока не поздно: у Седоковой нашли нового любовника, с которым она изменяла погибшему Тимме

Вокруг имени певицы Анны Седоковой разгорается настоящий скандал. После трагической смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, появились слухи о том, что причиной его страданий могли стать романы Седоковой на стороне во время брака.
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